شيكابالا يهنئ عمرو الجنايني بعيد ميلاده

حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الزمالك على تهنئة عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم حيث انه من مواليد 25 أكتوبر 1964.ونشر محمود عبد الرزاق شيكابالا صورة له برفقة عمرو الجناينى وعلق: "عيد ميلاد سعيد".كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعلن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وضمت جمال محمد علي نائبًا، و3 أعضاء هم أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.