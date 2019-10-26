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أخبار العالم

قطريليكس تنشر تفاصيل خطة قطر لسرقة بيانات ملايين المستخدمين حول العالم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف موقع "قطريليكس"، أمس الجمعة، أن النظام القطري بدأ في التخطيط لسرقة بيانات ملايين المستخدمين حول العالم عبر خطة مُحكمة يتم تنفيذها على مدار السنوات الماضية من خلال توفير العديد من المزايا لاستضافة مكاتب إقليمية للشركات التقنية العالمية.

ونقل الموقع المتخصص في فضح جرائم وانتهاكات نظام تميم بن حمد عن خبراء متخصصين قولهم إن الدوحة تعكف على إنشاء شركات تكنولوجية كبيرة ومشهورة مكاتب إقليمية في الدوحة تنقل إليها خوادمها التي تحتوي على مئات ملايين البيانات لمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأبدى الخبراء مخاوفهم من أن يقوم القطريون باختراق تلك الخوادم والحصول على أي معلومة أو مجموعة من البيانات لاستعمالها في مسارات معينة خطيرة إن كانت أمنية أو غيرها.

وقال "قطريليكس" إن "خطة قطر تتمثل في سرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين حول العالم وفور تنفيذ ذلك المخطط سيتم العمل على فلترته والحصول على بيانات شديدة الحساسية تخص شخصيات ذات مراكز نافذة في دولهم من أجل مد تلك البيانات إلى الجماعات الإرهابية التابعة لها من أجل تنفيذ عمليات سواء قتل أو تنفيذ مخطط آخر".

وأضاف: "وهو محاولة السيطرة على تلك الشخصيات وابتزازها للحصول على معلومات محددة، أو إجبارها على التعامل معها وعدم الاعتراض على سياسة الدوحة الداعمة للإرهاب".

وأكد خبراء التقنية أن التقنيات القطرية في مجال الاختراق والقرصنة تطورت بشكل كبير وسريع على مدار الفترة الأخيرة بعد حصول الدوحة منذ أشهر قليلة على وسائل رقمية فائقة التطور من الأتراك المشهورين بزرع أنواع معينة من هذه الأدوات الإلكترونية التجسسية في الأبنية والأسلاك الكهربائية المتصلة بالهواتف وخوادم الحواسيب، بالإضافة إلى تقنيات التنصت.

وأوضح خبراء التقنية أن الكثير من مناقصات بناء المدينة الإعلامية القطرية المزمع إنشاؤها ستحتوي على تلزيمة شركات تركية كانت قد منعت من العمل في أكثر من بلد أوروبي على رأسها هولندا بعد وجود مخاوف من قرصنة كافة بيانات المستخدمين حول العالم.
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