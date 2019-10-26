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رياضة

الزمالك فى أزمة بسبب جروس.. تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
كريستيان جروس
كريستيان جروس
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محمد رشاد
كشف مسؤولو نادي الزمالك حقيقة رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى نادي أهلي جدة السعودي بعد مفاوضات الأخير لضم طارق حامد ومحمود علاء ثنائي القلعة البيضاء.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن المسئولين في نادي أهلي جدة حضروا مباراة نادي الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي على ملعب السلام الدولي من أجل متابعة الثنائي والتحدث مع مسئولي الزمالك.

وطلب كريستيان جروس مدرب نادي أهلي جدة الجديد ضرورة التعاقد مع ثنائي القلعة البيضاء من أجل تدعيم صفوف الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم مع الفريق الأهلاوي.

وكان جروس قد رحل عن تدريب نادي الزمالك خلال شهر يوليو الماضي بعد أزمة مع إدارة الفريق الأبيض وتولي خالد جلال قيادة الفريق بدلا منه لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض نادي الزمالك رحيل الثنائي عن الفريق في الفترة الحالية، بسبب أن طارق حامد ومحمود علاء من ركائز الفريق الأساسية خلال المواسم الماضية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة هدف نظيف والتأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان جروس رحل عن الزمالك بعد فترة مميزة قضاها مع الفريق قبل أن تتراجع النتائج بعض الشئ، ليقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء رحيل المدرب في مشهد أثار جدلا واسعا.
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