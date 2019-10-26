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اقتصاد

تفاصيل أسعار أراضى النوبارية الجديدة لـ المجتمعات العمرانية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
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زينب ابو الخير
ينشر "صدى البلد" تفاصيل أسعار أراضى النوبارية التى تم طرحها بآلية الطرح الجديدة، حيث طرحت مؤخرا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 قطع أراضي خدمية على المستثمرين، باشتراطات بنائية ثابتة لـ 3 قطع، حيث تبلغ النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، بارتفاعات أرضى ودورين ويتم تنفيذ المشروع فى مدة أقصاها 3 سنوات.

وتراوحت أسعار الأراضي ما بين 7535 جنيها للمتر إلى 8725 جنيها للمتر، وذلك حسب موقع كل قطعة ومساحتها، حيث تقدر مساحة قطعة الأرض الأولى بمساحة 2520 مترامربعا ويبلغ سعر المتر بها 8325 جنيها، وتقدر مساحة قطعة الأرض الثانية بـ 1315 مترا مربعا بنشاط تجاري ويبلغ سعر المتر بها 8725 جنيها للمتر، والقطعة الثالثة بمساحة 8100 متر مربع بنشاط تجاري، وتبلغ سعر متر الأرض 7535 جنيها للمتر.
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