قبلة كلمة السر.. ياسمين صبرى تثير الجدل بين متابعيها

يذكر أن أحدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "حكايتى"، والذى تم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم عمر.

نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة أثناء قضاء عطلتها بإيطاليا.وظهرت ياسمين صبرى وهى تقبل تمثالا، وأثارت الجدل بين متابعهيا وجاءت أبرز التعليقات: "صورة ملهاش معنى، التمثال مامته دعياله عشان تقفى جمبه، الجمال الإسكندرانى".