Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإعدام لـ تيتو و المؤبد لآخر في خلية الوراق الإرهابية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:41 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
Advertisements
أحمد مهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، عادل خلف عبد العال وشهرته "تيتو"، بالإعدام، وذلك في إعادة محاكمته بـ"خلية الوراق".

كما قضت المحكمة بمعاقبة محمود جلال بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد جمال وعمر عبد الكريم بالسجن لمدة خس سنوات وتغريمهما 2000 جنيه لكل منهما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم محمد مصطفى ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية أمرت بإحالة 9 متهمين بتأسيس خلية الوراق الإرهابية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها "خلية الوراق"، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق وعرض أحدهم على مستشفى السجن

اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق وعرض أحدهم على مستشفى السجن

إحالة أوراق المتهم عادل خلف في قضية خلية الوراق إلى المفتي

الجنايات تستمع لشهادة شقيق أحد متهمي خلية الوراق: ليس له صلة بالإخوان

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تصل لحد السيول على 9 مدن اليوم بينها القاهرة والإسكندرية

علامات حسن خاتمة الميت.. عند الغسل وبعد الدفن

بالصور.. جمال الخريف فى مشروعات هشام طلعت مصطفى بعدسة سكان مدينتى والرحاب

علاج سحري للتخلص من آلام الكتف.. فيديو

شاهد.. تشييع جنازة الفنان قاسم الدالي من مسجد السيدة نفيسة

هل يجوز قطع قراءة الفاتحة لأركع مع الإمام.. البحوث الإسلامية يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آثارها تعود لما قبل التاريخ.. أبرق قرية رومانية فى أحضان جبل علبة

بفستان رمادى ملفت.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

تحسن الطقس بالبحيرة وتواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس