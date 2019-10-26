الإعدام لـ تيتو و المؤبد لآخر في خلية الوراق الإرهابية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، عادل خلف عبد العال وشهرته "تيتو"، بالإعدام، وذلك في إعادة محاكمته بـ"خلية الوراق".



كما قضت المحكمة بمعاقبة محمود جلال بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد جمال وعمر عبد الكريم بالسجن لمدة خس سنوات وتغريمهما 2000 جنيه لكل منهما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم محمد مصطفى ومصادرة المضبوطات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.



وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.



وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية أمرت بإحالة 9 متهمين بتأسيس خلية الوراق الإرهابية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها "خلية الوراق"، وحددوا عدة أهداف من بينها استهداف منشآت الدولة واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية، حيث توجهوا للمكان المتواجد به بصحبة عدد من أصدقائه وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا.