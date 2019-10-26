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أخبار البلد

لأول مرة | تدريبات عسكرية بين مصر وباكستان في إسلام آباد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:47 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية " إسلام آباد " للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك "فجر الشرق - 1" والذى تستضيفه دولة باكستان ويستمر على مدار أسبوعين ، ويشارك خلاله عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب.

وتم عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود ، لتنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب.

ويمثل التدريب نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة ، تساهم في رفع مستوي الجاهزية والإستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.

يأتى تدريب " فجر الشرق - ١" إمتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والإستقرار.
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