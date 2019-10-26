الأوقاف: منع إمامين بالقاهرة والجيزة من صعود المنبر وإحالتهما لعمل إداري

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة عبد الله عبد المعطي محمد إمام مسجد تقوى القلوب بالتجمع الخامس بمديرية أوقاف القاهرة ، وخلف أحمد عبد الله عبد الرحمن وشهرته خلف مسعود إمام وخطيب بأوقاف الجيزة إلى وظيفة باحث دعوة لصالح العمل.



وشدد الوزير على ضرورة عدم تمكين أي منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها تحت أي مسمى لا تطوعا ولا غيره وإحالة من يخالف ذلك للمساءلة .



جاء ذلك بناء على بناء على مذكرتي مديرية أوقاف القاهرة والجيزة المرفوعة لوزير الأوقاف من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والتي تفيد بإهمالهما في العمل وعدم اتباع التعليمات.