أسعار الذهب تتراجع في نهاية اليوم .. عيار 21 بـ683.3 جنيه

انخفض سعر الذهب في تعاملات نهاية اليوم السبت بمتوسط 30 قرشا في الجرام مقارنة بما عليه أمس الجمعة، ليصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأسوع انتشارا إلي 683.3 جنيه بعد أن كان 683.55 جنيه أمس بإنخفاض حجمه 25 قرشا.



بلغ سعر الجرام الواحد من عيار24 الأعلي فئة نحو 780.9 جنيه اليوم مقابل 781.25 جنيه أمس الجمعة بفارق 35 قرشا، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 585.7 جنيه مقابل 585.9 جنيه أمس بفارق 20 قرشا.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 455.55 جنيه مقابل 455.7 جنيه بفارق 15 قرشا .



وبلغ سعر كيلو الذهب لـ780.9 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5446 جنيه و أوقية الذهب بنحو 24.3 ألف جنيه.