سلام عليك على رافديك.. كاظم الساهر يفاجئ الجمهور بـ التعليق على مظاهرات العراق

علق الفنان العراقي كاظم الساهر حول التظاهرات التي تجتاح محافظات العراق، اليوم .



وغرد كاظم عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلًا " سلام عليك على رافديك عراق القيم ، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم.



وتابع الساهر خلال تغريدته " أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم".



والجدير بالذكر ان العراق تشهد احتجاجات واسعة بعدد من محافظتها بسبب تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية بها.



