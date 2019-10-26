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رياضة

محمد بركات: كهربا ليس له مكان داخل منتخب مصر فى هذه الحالة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:42 م
كهربا لاعب افيس البرتغالى
كهربا لاعب افيس البرتغالى
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حسام الحارتي
قال محمد بركات ، مدير المنتخب الوطني ، إن محمود كهربا لاعب نادي الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي ليس غريبا على المنتخب المصري، مضيفا أن تواجده الآن ليس المرة الأولى كونه تواجد كثيرا في مناسبات سابقة.

وقال في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "، كهربا مش غريب على منتخب مصر .. كهربا تواجد في كأس الأمم الأفريقية "2017" وكأس العالم "2018".

وأوضح أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لديه رؤية فنية كبيرة تجاه لاعب الزمالك السابق معلقا :" كهربا هيركز ويظهر بشكل كويس هيتواجد بشكل أساسي غير ذلك ليس له مكان ".

وتابع محمد بركات :" كهربا واجه خلال الفترة الماضية مشاكل مع نادي الزمالك ولكن نعلم جيدا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه داخل الملعب ".


ومن جهة أخرى علق مدير المنتخب الوطني على انضمام أحمد حسن كوكا إلى صفوف المنتخب الوطني قائلا :" حسام البدري مقتنع بإمكانيات كوكا واللاعب لم يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب".

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