مي سليم تنشر صورة مع ميس حمدان بمرحلة الطفولة.. ومتابع: ريا وسكينة

نشرت الفنانة مي سليم صورة قديمة لها وهي صغيرة، وقد ارفقتها بصورة اختها ميس حمدان، وقد علق متابعوها على صورتهما بطريقة ملفتة للغاية، حيث إن منهم من سخر من الصورة، ومنهم من أحب ملامحهما وهما صغيرتان.



وعلقت مي سليم على الصورة، وقالت: أنا وميس @maishamdanoff الأستاذة دانا شكرا".



فيما علق أحد متابعي مي سليم على الصورة، وقال: ريا وسكينة، فيما علقت مي سليم اوي، وعلقت إحدى متابعيها وقالت: عسولة، وأخرى نوهت بأن مي سليم تشبه ابنتها.



وشاركت الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل" حواديت الشانزليزيه" مع إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.