فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

تحل اليوم 27 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة لولا صدقى، والتى تعد واحدة من أبرز فنانات الزمن الجميل، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :



1- ابنة الكاتب الكبير والمؤلف المسرحي، أمين صدقي .



2- ولدت لأم إيطالية .



3- عملت فى بداية مشوارها راقصة ومطربة للأغانى الإيطالية والفرنسية.



4- بدأت مشوارها السينمائى عام 1940، فى فيلم حياة الظلام .



5- من أهم أعمالها أبو حلموس، المليونيرة الصغيرة، فاطمة وماريكا وراشيل، الأستاذة فاطمة، عريس مراتي .



6- تزوجت 9 مرات .



7- قام زوجها الثالث جياني دالمانو - ايطالى الجنسية - باعتناق الديانة الإسلامية من أجل إتمام الزواج منها.



8- توفت عام 2001 عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.