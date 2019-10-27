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فن

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تحل اليوم 27 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة لولا صدقى، والتى تعد واحدة من أبرز فنانات الزمن الجميل، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :

1- ابنة الكاتب الكبير والمؤلف المسرحي، أمين صدقي .

2- ولدت لأم إيطالية .

3- عملت فى بداية مشوارها راقصة ومطربة للأغانى الإيطالية والفرنسية.

4- بدأت مشوارها السينمائى عام 1940، فى فيلم حياة الظلام .

5- من أهم أعمالها أبو حلموس، المليونيرة الصغيرة، فاطمة وماريكا وراشيل، الأستاذة فاطمة، عريس مراتي .

6- تزوجت 9 مرات .

7- قام زوجها الثالث جياني دالمانو - ايطالى الجنسية - باعتناق الديانة الإسلامية من أجل إتمام الزواج منها.

8- توفت عام 2001 عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.
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