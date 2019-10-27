بعد الأمطار والطقس السيئ.. انتظام الدراسة في مدارس الإسكندرية.. صور

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن العملية التعليمية انتظمت بمدارس المحافظة بالإدارات التعليمية الثمان، الأحد، وذلك عقب حالة الطقس السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي مرت بها المدينة.





وكانت الدراسة قد تعطلت أمس السبت، بقرار رسمي من المحافظ، بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المدينة.





وتفقد عددا من المدارس للوقوف على حالة أفنية المدارس وتراكم كميات كبيرة من المياه، وإزاحة المياه من أسطح المباني، وكذلك خارج أسوارها.





وأشاد الديب بدور مديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بعد المجهود المبذول خلال اليومين الماضيين ومتابعة الموقف لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة حيال تراكم المياه داخل وخارج المؤسسات والمنشآت التعليمية





ووجه "الديب" شكره لجميع الأحياء وشركة الصرف الصحي وشركة المياه وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وجميع مرافق المحافظة، مؤكدًا تكاتف كافة الجهود من كافة الجهات في سبيل التصدي للأزمة.



