16 شركة مصرية تشارك فى معرض العقارات الدولي بالرياض

وأضاف محمد الصعيدي أن الشركة تسعى إلى الترويج للمشروعات القومية الكبرى في مصر من خلال حملة تسويقية منظمة تليق بمكانة مصر والفرص الاستثمارية بها وتركز الشركة على المملكة العربية السعودية والإمارات في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.





تنطلق فعاليات معرض العقارات الدولي "اى بى اس" بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الإسكان المصرية ومشاركة 16 شركة عقارية مصرية تقدم حزمة من المشروعات المتنوعة.وقال محمد الصعيدي، المدير التنفيذي لشركة الاستراتيجي الإمارتية بمصر وأفريقيا، إن المعرض يضم عددا كبيرا من شركات التطوير العقاري التي تعرض حزمة من المشروعات في مدن الجيل الرابع الجديدة في مصر، خاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الشروق وأكتوبر، إلى جانب الساحل الشمالي والعين السخنة في ظل الطلب الكبير على هذه المناطق.وأشار إلى أن الشركة أعدت دراسة للسوق بالمملكة السعودية واحتياجات المصريين العاملين بها والسعوديين والجنسيات العربية الأخرى، خاصة بعد صدور قانون الإقامة الجديد الذي يقدم عدة مزايا لشراء عقار في مصر.وتابع: "تضمنت الدراسة تحديد رغبات المشترين وكيفية الوصول إليهم قبل بدء الترويج للمعرض، حيث تقدم الشركة حملة تسويقية كبيرة تستخدم فيها وسائل متعددة تعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي واستخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت لاعبا رئيسيا في مبيعات القطاع العقاري، إلى جانب باقي الوسائل الترويجية من صحف وتليفزيون وأوت دور".وتشارك شركة "سيتي إيدج" المطور الوطني المصري بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذه الدورة للمعرض بمشروعات عمرانية متكاملة مختلفة في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.