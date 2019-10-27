مصادر: قائمة محمد عبد المحسن لانتخابات نادي القضاة قاربت على الانتهاء

كشفت مصادر قضائية، كواليس الساعات الأخيرة في قائمة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادي الحالي، والتي يخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.



وأكدت المصادر أن رئيس النادي الحالي، استعان بذات المستشارين والقضاة الذين عملوا معه على مدار الـ 3 سنوات السابقة داخل مجلس الإدارة وهم: أبو الحسين قايد ومحمد صبحي ورضا محمود السيد وحازم رسمي على مقاعد المستشارين، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم فهناك المستشارين حمدي عبد التواب وشادي خليفة وأحمد سمير الجمال، وعلى مقاعد النيابة المستشارين حازم أبو سديرة ومحمد الميرغنى ومحمد هاني عبد الجابر «جميعهم من المجلس الحالي»، بالإضافة إلى المستشارين كريم الزقرد على مقاعد رؤساء المحاكم ومحمد بهاء على مقاعد القضاة وأسامة الصيرفي على مقاعد النيابة العامة.



وأضافت المصادر أنه يتبقى على القائمة حتى تكتمل 3 مقاعد، وهي مقاعد المستشارين والنيابة العامة والمتقاعدين.



وتابعت المصادر أن المستشار عبد الستار أمام قرر ترك قائمة المستشار محمد عبد المحسن، وخوض الانتخابات على قائمة المستشار يسري عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المرشح على مقعد رئاسة النادي.