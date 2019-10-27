بعد ظهورهما في صاحبة السعادة.. إسعاد يونس تسأل متابعيها مين أشقى دنيا ولا إيمي؟

احتفلت الفنانة إسعاد يونس باستضافة الشقيقتين إيمي ودنيا سمير غانم فى برنامجها "صاحبة السعادة".



نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" صورة جديدة تجمعها مع الفنانة إيمى ودنيا سمير غانم خلال كواليس برنامجها صاحبة السعادة، وعلقت على الصورة متسائلة: "تفتكروا مين كان شقي وهو صغير.. دنيا ولا إيمي".



ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتى: "إيمي طبعا" _ "باين عليها إيمي" _ "ايمى اكيد دنيا هاديه جدا".



وكانت إيمي ودنيا سمير غانم شاركتا في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "سوبر ميرو" و"بدل الحدوتة 3".



أما عن تعاونهما الفني الوحيد، كان من خلال مسلسل نيللي وشريهان في رمضان 2016 والذي حقق نجاحًا كبيرًا.









