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منوعات

كاد يموت .. لحظة إنقاذ عامل قبل سقوطه من سقالة بالدور السابع .. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كاد منظف زجاج مبان يسقط من سقالة، بالدور السابع خلال تنظيفه احدى نوافذ مبنى مكتبي، قبل أن يتم انقاذه بأعجوبة.

ويكشف فيديو صوره المارة بمدينة "ادمونتون" الكندية، لحظة اهتزاز السقالة 4 مرات في خلال عدة ثوان، بينما كان يكافح العامل من اجل التشبث بأعمدة السقالة التي تساعده في غسل الوجهة الخارجية لنوافذ المبنى.

ويوضح الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل"، منظف النوافذ وهو يسقط من حافة السقالة ويحاول أن يستنجد بالمارة القابعين اسفله، لمنعه من السقوط من الارتفاع الشاهق.

وبالفعل تم إنقاذ العامل من الموقف الخطير، بعد سحبه من السقالة، بواسطة رجال الانقاذ ونقله إلى بر الأمان.
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