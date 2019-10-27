عبدالله بن زايد: فرنسا بلد صديق وحليف للإمارات.. وأجندتنا حافلة بالتحديات

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الإمارات وفرنسا ترتبطان بعلاقة استراتيجية. مشيرًا إلى أن ما تحقق في العلاقة بين البلدين منذ العام 1971 مدعاة للفخر.



جاء ذلك خلال كلمة للشيخ عبدالله بن زايد في البيان الصحفي المشترك عقب الاجتماع الذي عقده الأحد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جون إيف لودريان ، بالقول "إنه من دواعي سروري أن ألتقي بكم بعد بضعة أيام من لقائنا في باريس .. مضيفًا أن أجندتنا حافلة دائما بقضايا وتحديات".



وأضاف: "تربط الإمارات وفرنسا علاقة استراتيجية .. وتربطني بصديقي الوزير علاقة زمالة وصداقة .. فهو يمثل بلد حليف للإمارات العربية المتحدة ونحن ممتنون لفرنسا وللرئيس ماكرون على مدى اهتمام الحكومة الفرنسية ومودة الشعب الفرنسي للعلاقة مع دولة الإمارات".



وقال الشيخ عبدالله بن زايد "إن دولة الإمارات اليوم مقصد للسياحة والاستثمار والتواصل مع فرنسا وأحد أسباب ذلك وجود الرحلات الجوية العديدة بين فرنسا والإمارات التي تبلغ نحو 56 رحلة في الأسبوع."



وتابع: "احتفل معنا الرئيس ماكرون عام 2017 بافتتاح متحف اللوفر أبوظبي .. ونمتن للتطور الكبير في جامعة السوربون أبوظبي وكلية إدارة الأعمال "انسياد" المؤسسة التي تعمل بشكل نفخر به ومدرسة تصميم الأزياء "اسمود".. فكل ذلك يعبر عن مدى تنوع العلاقة بين البلدين."