أحمد مراد يعلق على نجاح الجزء الثاني لفيلم الفيل الأزرق .. فيديو

قال الروائي أحمد مراد ، إن رواية الفيل الأزرق أعطت نجاحا إلى فيلم الفيل الأزرق فى الجزء الأول وساعدت فى العمل على قاعدة جماهير يريدون معرفة ماذا سيحدث فى الجزء الثاني من الفيلم.



وأضاف الكاتب المصري أحمد مراد خلال مشاركته التليفزيونية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، أنه يجب عليه أن يكون مخلصا جدا لجنس الرواية وأنه لا يستطع الكتابة من أجل السينما فقط.



وأوضح أحمد مراد ، أنه يكتب الروايات من أجل قرائه ولكن إذا أتيح لتنفيذ تلك الرواية فى السينما فإنه لا يعارض ذلك أبدا.



