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اقتصاد

عيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-10-2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزي
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 28-10-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 675 جنيهًا،على اسعار اغلاق امس الاحد.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الاثنين، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 675 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 771 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 450 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23,991 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5,400 جنيه، بإرتفاع ثمانية جنيهات.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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