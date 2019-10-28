بسبب المظاهرات اللبنانية.. إليسا تلغي احتفالها بعيد ميلادها الـ 47

تحرص الفنانة اللبنانية إليسا، على إقامة احتفالية خاصة بعيد ميلادها وسط أصدقائها المقربين وأفراد عائلتها، وكل عام تختار بيروت لكي تستقبل فيها عامها الجديد، ولكن هذا العام اكتفت بالتهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يمر به لبنان من احتجاجات ومظاهرات حاشدة.
وقبل عيد ميلادها بساعات كانت إليسا متواجدة في ساحة الشهداء في بيروت مع المتظاهرين، مطالبة بإقالة الحكومة، بعد غيابها عن المشهد السياسي بسبب تواجدها في مصر الأسبوع الماضي من أجل التحضيرات لألبومها الجديد.
وكانت المظاهرات اللبنانية انطلقت الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على واتس آب في لبنان، وهو ما أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.
ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلنها سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.
وكان عدد من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
وقبل عيد ميلادها بساعات كانت إليسا متواجدة في ساحة الشهداء في بيروت مع المتظاهرين، مطالبة بإقالة الحكومة، بعد غيابها عن المشهد السياسي بسبب تواجدها في مصر الأسبوع الماضي من أجل التحضيرات لألبومها الجديد.
وكانت المظاهرات اللبنانية انطلقت الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على واتس آب في لبنان، وهو ما أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.
ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلنها سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.
وكان عدد من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.