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أخبار العالم

سفير موسكو لدى واشنطن يطالب الروس بتوخي الحذر عند السفر إلى الولايات المتحدة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:44 ص
أناتولي أنتونوف
أناتولي أنتونوف
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أ ش أ
دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف المواطنين الروس إلى توخي الحذر أثناء زيارتهم الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن أنتونوف قوله اليوم الاثنين: "بالنسبة إلى زيارة الولايات المتحدة، بالطبع، يتعين على كل مواطن روسي أن يتوخى الحذر الشديد عندما يسافر إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "حماية 100 روسي في السجون الأمريكية" هو إحدى أولويات السفارة الروسية في الولايات المتحدة.مضيفا:"بالنسبة لنا، لا يوجد فرق على الإطلاق بين أي مواطن روسي جميعهم مواطنون من أبناء بلدنا، ومهمتنا ضمان الإفراج السريع عنهم".
وتطرق السفير أنتونوف إلى جهود الدبلوماسيين الروس الرامية إلى ضمان إطلاق سراح ماريا بوتينا، قائلا "حاولنا عدم جذب انتباه وسائل الإعلام، لأن هذا النوع من الجهود يتطلب الصمت".

وتابع قائلا: "تواصلنا مع وزارة الخارجية الأمريكية والهيئات ذات الصلة، وتابعنا حالة ماريا العقلية والبدنية وبمجرد التأكد أنها تم التعامل معاها بقسوة شديدة، كثفنا جهودنا لاطلاق سراحها".

يشار إلى أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا، 30 عامًا ، في واشنطن في يوليو 2018 ، قبل اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

واتهمتها واشنطن بالتآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.. وأكدت موسكو مرارًا بأن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة.
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