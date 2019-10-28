ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 14330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 17245 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5307 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليصل مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1413 نقطة.

