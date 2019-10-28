Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 14330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 17245 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5307 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليصل مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1413 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

البورصة تواصل الصعود بدعم أجنبي في منتصف تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء بمنتصف تعاملات الثلاثاء

ترشيحاتنا

دعاء في الصباح من 11 كلمة يحفظك من الجن والمصائب.. احرص عليه عند الخروج

الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

بسبب لاعب مصري.. أزمة كبيرة في الدوري السعودي .. تفاصيل

السيسي يغادر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

مصير ميتشو مع الزمالك .. تعليق قوي لمرتضى منصور على قائمة المنتخب .. فيديو

الهلال ضد النصر.. من أوروبا لـ السعودية.. لوشيسكو لا يعرف الفوز على فيتوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)

بفستان أنيق.. كارول سماحة تبهر متابعيها على إنستجرام