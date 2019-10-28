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حوادث

تأجيل معارضة المطرب تامر عاشور على حبسه في «التهرب الضريبي» لـ30 ديسمبر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:37 م
المطرب تامر عاشور
المطرب تامر عاشور
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عمرو خليفة – رامي المهدي
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر معارضة المطرب تامر عاشور على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد بالتصالح من الجهات المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وسكرتارية وسام حنفي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة «أرت أستديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني».
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