تأجيل معارضة المطرب تامر عاشور على حبسه في «التهرب الضريبي» لـ30 ديسمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر معارضة المطرب تامر عاشور على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد بالتصالح من الجهات المختصة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وسكرتارية وسام حنفي.





وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.



