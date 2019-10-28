اسجنوه.. ترامب وزوجته يغادران إحدى مباريات بيسبول بعد هتافات ضده.. فيديو وصور

Trump leaves baseball game early after crowd loudly boos and chants 'lock him up' pic.twitter.com/0f5Lo07Vi5 — The Independent (@Independent) October 28, 2019

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن، أمس الأحد، بعدما أطلق المشجعون هتافات وصيحات استهجان منددة له.ووفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية، أطلق المشجعون صيحات استهجان عندما ظهرت صورة الرئيس الأمريكي على شاشات كبيرة في game 5 من السلسلة العالمية بين هيوستن أستروس وواشنطن ناشونال وراحوا ينادون "اسجنوه"، وذلك بعد ساعات فقط من المؤتمر الصحفي الاستثنائي الذي أعلن فيه وفاة زعيم داعش أبو بكر البغدادي.في نهاية الشوط الثالث، عرضت شاشات الفيديو تحية لأفراد القوات المسلحة الذين أثاروا الهتافات في جميع أنحاء الملعب. ولكن عندما اقتصرت الشاشات على ترامب والوفد المرافق له، وأعلنت مكبرات الصوت عن وجودهم، تحولت الهتافات على الفور إلى سلسلة ضخمة من الاستهجان وراحوا ينادون "اسجنوه"، وهي العبارة التي كثيرًا ما تتردد في التجمعات المؤيدة لترامب ضد هيلاري كلينتون لكنها باتت الآن غالبًا ما تستخدم ضد الرئيس.ولا يتمتع الرئيس ترامب بشعبية بين الناخبين في مقاطعة كولومبيا، حيث لم يدعمه سوى 4 في المائة منهم فقط في انتخابات عام 2016.ويخضع الرئيس الأمريكي، منذ أسابيع، لإجراءات عزل أطلقها الديموقراطيون بشأنه اقناعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتحقيق علنًا مع عائلة جو بايدن.