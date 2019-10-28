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مرأة

بمكياج ولا من غير؟.. ريم مصطفى تحير جمهورها بإطلالة جديدة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:09 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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رنا عصمت
نشر خبير التجميل رشاد، صورة للفنانة ريم مصطفى، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وظهرت الفنانة ريم مصطفى بلوك جديد من دون المكياج، حيث وضعت جمهورها ومتابعيها فى حيرة مما جعلهم يتساءلون "هى بمكياج ولا من غير؟".

وتألقت ريم مصطفى بالإطلالة الجديدة وظهرت بشكل جذاب، نالت من خلالها بعض التعليقات الإيجابية، وذلك من خلال وضعها الايشادو البنى الخفيف تحت العيون، وأحمر الشفاه اللامع بدون لون.

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