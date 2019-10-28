Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة جديدة لـ أنشيلوتي بعد إصابة نجم نابولي بالرباط الصليبى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، ضربة موجعة بعد تأكد إصابة لاعب الفريق بالرباط الصليبي، مما يعني غيابه لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

وذكر الموقع الرسمي لنابولي، أن كيفن مالكويت لاعب نابولي، أجرى اختبارات وفحوصات طبية، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة سبال، أمس الأحد، في إطار الدوري الإيطالي.

وأضاف أن الفحوصات أظهرت معاناة مالكويت من تمزق الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

يذكر أن نابولي عانى من عدة إصابات خلال الفترة الماضية خاصة على مستوى الأطراف، بعد إصابة ماريو روي، بجانب عدم جاهزية فوزي غلام وغياب السيد هساي.

وتعادل نابولي مع نظيره سبال بنتيجة 1-1، ليواصل فريق الجنوب الإيطالي مستوياته المتذبذبة منذ بداية الموسم بالكالتشيو، ليواصل احتلال المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر يوفنتوس (23 نقطة).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة جلبرتو لاعب الإعلاميين بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

البغدادي اغتصبها ثم قتلها.. من هي كايلا مولر المُطلق اسمها على عملية قتل زعيم داعش

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي

الأدوات الكهربائية والسيارات أبرزها.. انخفاض أسعار السلع نهاية العام بعد تراجع الدولار

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

وفاة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق في حادث سيارة بالشيخ زايد

سعود العتيبى يفطر قلوب السعوديين برحيله فى حادث سير.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور