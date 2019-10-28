صدمة جديدة لـ أنشيلوتي بعد إصابة نجم نابولي بالرباط الصليبى

تلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، ضربة موجعة بعد تأكد إصابة لاعب الفريق بالرباط الصليبي، مما يعني غيابه لفترة لن تقل عن 6 أشهر.



وذكر الموقع الرسمي لنابولي، أن كيفن مالكويت لاعب نابولي، أجرى اختبارات وفحوصات طبية، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة سبال، أمس الأحد، في إطار الدوري الإيطالي.



وأضاف أن الفحوصات أظهرت معاناة مالكويت من تمزق الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة اليمنى.



يذكر أن نابولي عانى من عدة إصابات خلال الفترة الماضية خاصة على مستوى الأطراف، بعد إصابة ماريو روي، بجانب عدم جاهزية فوزي غلام وغياب السيد هساي.



وتعادل نابولي مع نظيره سبال بنتيجة 1-1، ليواصل فريق الجنوب الإيطالي مستوياته المتذبذبة منذ بداية الموسم بالكالتشيو، ليواصل احتلال المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر يوفنتوس (23 نقطة).