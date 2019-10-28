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رياضة

تدريبات بدنية لـ ثلاثي المنتخب الوطني

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
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نور عادل
خضع الثلاثي عبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو وحسام حسن لتدريبات بدنية في مران المنتخب الوطنى الذي أقيم اليوم بملعب حرس الحدود بواسطة أنيس الشعلالى المعد البدنى للمنتخب وبحضور الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام البدرى المدير الفني ومحمد بركات مدير الفريق، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١ يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الأهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي ) عبدالله جمعة( الزمالك ) محمود وحيد (الأهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعة (الأهلي ) باهر المحمدي (الإسماعيلي ) أيمن أشرف (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجدي أفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجلة) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).
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