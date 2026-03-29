كشف حقيقة إدعاء عنصر جنائي قيام ضابط شرطة بالقبض عليه وتلفيق قضايا له

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط الشرطة بمركز شرطة الفيوم بإلقاء القبض عليه وتلفيق قضايا له بدون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عنصر جنائى ، محكوم عليه بالحبس 12 سنة و 8 شهور فى 9 قضايا جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وتبين أنه فى غضون عام 2022 تم ضبط القائم على النشر بمعرفة الضابط المذكور إبان عمله بمركز شرطة الفيوم كونه مطلوب التنفيذ عليه فى 12 قضية ، وتم إخلاء سبيله فى غضون ذات العام عقب إتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة فى الأحكام ، وقد تمت جميع الإجراءات آنذاك فى إطار من الشرعية والقانون ، وقيام المذكور بالإدعاء على غير الحقيقة بقيام الضابط المشار إليه بمحاولة تلفيق قضايا له فى أعقاب تكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها لضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الجديدة الصادرة ضده لغل يد الأجهزة الأمنية عن متابعته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.