سيراميكا كليوباترا يواجه مصر للمقاصة وديا في الدفاع الجوي الأربعاء

يخوض الأربعاء المقبل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية، أمام نادي مصر للمقاصة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات كلا الفريقين لمباريات الدوري، حيث يستعد كليوباترا لمواجهة بتروجت في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية، بينما يستعد المقاصة لمباريات الدوري الممتاز .





ويسعى المديران الفنيان لسيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة، هيثم شعبان وأحمد حسام ميدو، إلى الدفع في هذه المباراة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين لتصحيح الأخطاء، والاطمئنان على كافة العناصر الأساسية والبديلة، لا سيما وأن كل فريق لديه خططه وأحلامه وطموحاته في المسابقة التي يشارك فيها هذا الموسم.



