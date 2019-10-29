اهم الاخبار.. وحشتيني يا أمي آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته.. وزير النقل يأمر بصرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب.. وصدمة في ليفربول بعد إصابة محمد صلاح

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