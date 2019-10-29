اهم الاخبار.. وحشتيني يا أمي آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته.. وزير النقل يأمر بصرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب.. وصدمة في ليفربول بعد إصابة محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الاثنين 28-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة ، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب
قال كامل الوزير، وزير النقل، تعليقا على حادث قطار الغربية، إنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب.
شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود
نشرت فرح الزاهد، شقيقة هنا الزاهد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة.
إلقاء الجثث في البحر من إيخمان إلى البغدادي.. إسرائيل سباقة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية يوم السبت الماضي، في إحدى قرى ريف إدلب بسوريا، وقالت قناة فوكس نيوز الأمريكية إن جثة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي تم إلقاؤها في البحر، بعد مقتله في شمال سوريا.
تعرف على دولة لديها أكبر صندوق سيادي في العالم.. فيديو
قال هاني توفيق مؤسس ورئيس الجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر السابق، إن الصندوق السيادي عبارة عن دولة لديها فوائض نقدية كثيرة تعجز حدود الدولة على أن تستوعبها مثل دول الخليج التى تنشئ صندوقا يحصلون من خلاله على هذه الأموال ويتم استثمارها فى الأسواق الخارجية لصالح الأجيال القادمة.
أقوى تحذير من Apple.. هواتف iPhone ستتوقف عن العمل بعد 5 أيام
يحتاج الأشخاص الذين يمتلكون جهاز iPhone 5 إلى تحديث هواتفهم، لأنها ستتوقف عن العمل، يوم الأحد المقبل.
علاقة جنسية في الكونجرس.. قصة استقالة النائبة الحسناء بعد ضبطها مع موظف في مكتبها
بعيدا عن ظهور ترامب التاريخي لإعلان مقتل أبو بكر البغدادي، وتشكيكات روسيا في الأمر، وتعليقات الكونجرس على مقتل زعيم داعش، كان الحدث الآخر الذي شغل أروقة الكونجرس الأمريكي بطلته النائبة الحسناء كاتي هيل ذات الـ 32 عاما.
بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. الإفتاء تحذر من 5 أمور سيفعلها التنظيم الإرهابي
قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية في تقرير أصدره، إن بعد مقتل أبو بكر البغدادي سيترتب عليه أولًا: أن سُعار الإسلاموفوبيا سيعود إلى الغرب بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي.
بعد إصابة محمد صلاح.. صدمة فى ليفربول لغياب نجم آخر 6 أسابيع.. تفاصيل
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول بات مهددا بفقدان الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق بسبب إصابته في الركبة.
أحد المتهمين في حادث المنشية: سيد قطب كان يخطط لتفجير القناطر .. فيديو
قال خليفة مصطفى عطوة، أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خونة وعملاء ويتربوا على الخيانة.
300 لتر يوميا.. خبير مائي يكشف معدل استهلاك الفرد المصرى في اليوم
أكد ضياء الدين القوسي، خبير في شؤون المياه، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه فى اليوم 300 لتر وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة عالميا، وهذه النسبة المرتفعة تأتى من استخدام بعض الأشخاص بالإسراف فى المياه من غسيل السيارات ورش المياه امام المنازل والمقاهى وهذا الأمر يعتبر جريمة.
باعترافات أمريكية.. سر تشكيك روسيا في مقتل أبو بكر البغدادي
ما أشبه اليوم بالبارحة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، على يد فرقة أمريكية من القوات الخاصة في بلدة باريسا بريف إدلب في سوريا.
مع ملكة جمال الكلاب.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بفيديو | شاهد
نشر الفنان رامز جلال فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
جرأة ووفاء.. تلميذة شجاعة تصارع تمساحا لإنقاذ صديقتها داخل النهر .. صور
أنقذت تلميذة زيمبابوية صديقتها من فك تمساح ضخم ومفترس، بعد أن قفزت على ظهره وأغمضت عيناه حتى ترك زميلتها.
وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال
خيم الحزن على أهالى منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، واستعدوا لتشييع جثمان ضحية لقمة العيش الشاب محمد عيد 23 عاما، الذى لقى مصرعه تحت قطار الإسكندرية - الأقصر أثناء توجهه إلى منزله بشبرا الخيمة بعد أن انتهى من عمله.
شاب يناشد مجلس الوزراء بتوفير طرف صناعي لقدمه المبتورة
شاب في مقتبل عمره أصيب بحادث تصادم أدى إلى فقد قدمه اليمنى ما جعله عاجزا عن تحقيق أبسط حلمه من أجل لقمة العيش ، متزوج ولديه أبناء يعولهم.
احدث ظهور لـ محمد صلاح بعد تعرضه للاصابة | شاهد
نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
هل شاركت إسرائيل في قتل أبو بكر البغدادي؟
يثير التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تساؤلات حول إمكانية مشاركة إسرائيل في العملية التي أسفرت عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، في بلدة باريشا بريف إدلب في سوريا.
يا تدفعوا يا تنطوا.. تفاصيل خناقة كمسرى قطار الغربية وشابين على 70 جنيها ثمن التذكرة
روى شهود العيان اخر لحظات فى حادث اجبار كمسرى قطار الغربية لـ شابين على القفز من عربة القطار لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذاكر قال شهود العيان ان الواقعة كانت في الساعات الاولى من فجر اليوم الإثنين بدأت الواقعة بقيام كمسرى القطار رقم 934 ويدعى "م.ه" وشاب يدعى محمد عيد 23 سنة، وآخر يدعى أحمد محمد 25 سنة حيث طلب منهما الكمسرى التذاكر الخاصة بهما إلا أنهما ردا عليه عدم وجود تذاكر فطلب منهما ثمنها إلا أنهما أكدا له عدم وجود أموال معهما فرد كمسرى القطار عليهما: طيب هاتوا البطاقات الشخصية بتاعتكم فردا عليه أنه لا يوجد معهما أى أوراق شخصية وهنا طلب منهما الكمسرى القفز من عربة القطار أو دفع ثمن التذاكر الشابين فضلا القفز من القطار وهو يسير بسرعة كبيرة على تحرير محضر. وإلى تفاصيل الواقعة
أحمد موسى: انخفاض في أسعار السلع.. والمواطنون: كويسة وفي المتناول
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا نشهد انخفاضا كبيرا في أسعار السلع، مضيفا: "هناك سلع انخفضت بمقدار 40 جنيها في اللحوم والدواجن والأسماك".
نشأت الديهي يطالب وزير النقل ورئيس السكة الحديد بالاستقالة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد للكمسري الذي أجبر راكبين على القفز من قطار الإسكندرية-أسوان.
حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على واقعة كمسري القطار وإجبار مواطنين على القفز منه، "في العمل تتخذ إجراءات قاسية إذا حدثت واقعة شبيهة بتلك".
ريهام سعيد تقصف جبهة منتقديها بعد براءتها فى قضية السمنة.. اعرف قالت ايه؟
نشرت الإعلامية ريهام سعيد خبر براءتها فى قضية السمنة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".
أكبر امرأة في العالم تنجب فتاة عبر ولادة طبيعية.. تفاصيل مثيرة
في سابقة فريدة من نوعها أنجبت سيدة تبلغ من العام 67 عامًا طفلة لتصبح أكبر زوجة سنًا تنجب فتاة في ولادة طبيعية بالصين.
عمل 36 ساعة متواصلة.. قصة وفاة طبيب تخدير بـ طوارئ مستشفى طنطا الجامعي
شهدت مستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية اليوم حالة من الحزن والوجيعة بسبب واقعة وفاة "أحمد برج" طبيب التخدير أثناء أداء عمله فى غرفة العمليات إثر أزمة قلبية عقب ٣٦ ساعة عمل متواصلة.
حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب
قال كامل الوزير، وزير النقل، تعليقا على حادث قطار الغربية، إنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب.
شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود
نشرت فرح الزاهد، شقيقة هنا الزاهد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة.
إلقاء الجثث في البحر من إيخمان إلى البغدادي.. إسرائيل سباقة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية يوم السبت الماضي، في إحدى قرى ريف إدلب بسوريا، وقالت قناة فوكس نيوز الأمريكية إن جثة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي تم إلقاؤها في البحر، بعد مقتله في شمال سوريا.
تعرف على دولة لديها أكبر صندوق سيادي في العالم.. فيديو
قال هاني توفيق مؤسس ورئيس الجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر السابق، إن الصندوق السيادي عبارة عن دولة لديها فوائض نقدية كثيرة تعجز حدود الدولة على أن تستوعبها مثل دول الخليج التى تنشئ صندوقا يحصلون من خلاله على هذه الأموال ويتم استثمارها فى الأسواق الخارجية لصالح الأجيال القادمة.
أقوى تحذير من Apple.. هواتف iPhone ستتوقف عن العمل بعد 5 أيام
يحتاج الأشخاص الذين يمتلكون جهاز iPhone 5 إلى تحديث هواتفهم، لأنها ستتوقف عن العمل، يوم الأحد المقبل.
علاقة جنسية في الكونجرس.. قصة استقالة النائبة الحسناء بعد ضبطها مع موظف في مكتبها
بعيدا عن ظهور ترامب التاريخي لإعلان مقتل أبو بكر البغدادي، وتشكيكات روسيا في الأمر، وتعليقات الكونجرس على مقتل زعيم داعش، كان الحدث الآخر الذي شغل أروقة الكونجرس الأمريكي بطلته النائبة الحسناء كاتي هيل ذات الـ 32 عاما.
بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. الإفتاء تحذر من 5 أمور سيفعلها التنظيم الإرهابي
قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية في تقرير أصدره، إن بعد مقتل أبو بكر البغدادي سيترتب عليه أولًا: أن سُعار الإسلاموفوبيا سيعود إلى الغرب بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي.
بعد إصابة محمد صلاح.. صدمة فى ليفربول لغياب نجم آخر 6 أسابيع.. تفاصيل
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول بات مهددا بفقدان الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق بسبب إصابته في الركبة.
أحد المتهمين في حادث المنشية: سيد قطب كان يخطط لتفجير القناطر .. فيديو
قال خليفة مصطفى عطوة، أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خونة وعملاء ويتربوا على الخيانة.
300 لتر يوميا.. خبير مائي يكشف معدل استهلاك الفرد المصرى في اليوم
أكد ضياء الدين القوسي، خبير في شؤون المياه، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه فى اليوم 300 لتر وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة عالميا، وهذه النسبة المرتفعة تأتى من استخدام بعض الأشخاص بالإسراف فى المياه من غسيل السيارات ورش المياه امام المنازل والمقاهى وهذا الأمر يعتبر جريمة.
باعترافات أمريكية.. سر تشكيك روسيا في مقتل أبو بكر البغدادي
ما أشبه اليوم بالبارحة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، على يد فرقة أمريكية من القوات الخاصة في بلدة باريسا بريف إدلب في سوريا.
مع ملكة جمال الكلاب.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بفيديو | شاهد
نشر الفنان رامز جلال فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
جرأة ووفاء.. تلميذة شجاعة تصارع تمساحا لإنقاذ صديقتها داخل النهر .. صور
أنقذت تلميذة زيمبابوية صديقتها من فك تمساح ضخم ومفترس، بعد أن قفزت على ظهره وأغمضت عيناه حتى ترك زميلتها.
وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال
خيم الحزن على أهالى منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، واستعدوا لتشييع جثمان ضحية لقمة العيش الشاب محمد عيد 23 عاما، الذى لقى مصرعه تحت قطار الإسكندرية - الأقصر أثناء توجهه إلى منزله بشبرا الخيمة بعد أن انتهى من عمله.
شاب يناشد مجلس الوزراء بتوفير طرف صناعي لقدمه المبتورة
شاب في مقتبل عمره أصيب بحادث تصادم أدى إلى فقد قدمه اليمنى ما جعله عاجزا عن تحقيق أبسط حلمه من أجل لقمة العيش ، متزوج ولديه أبناء يعولهم.
احدث ظهور لـ محمد صلاح بعد تعرضه للاصابة | شاهد
نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
هل شاركت إسرائيل في قتل أبو بكر البغدادي؟
يثير التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تساؤلات حول إمكانية مشاركة إسرائيل في العملية التي أسفرت عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، في بلدة باريشا بريف إدلب في سوريا.
يا تدفعوا يا تنطوا.. تفاصيل خناقة كمسرى قطار الغربية وشابين على 70 جنيها ثمن التذكرة
روى شهود العيان اخر لحظات فى حادث اجبار كمسرى قطار الغربية لـ شابين على القفز من عربة القطار لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذاكر قال شهود العيان ان الواقعة كانت في الساعات الاولى من فجر اليوم الإثنين بدأت الواقعة بقيام كمسرى القطار رقم 934 ويدعى "م.ه" وشاب يدعى محمد عيد 23 سنة، وآخر يدعى أحمد محمد 25 سنة حيث طلب منهما الكمسرى التذاكر الخاصة بهما إلا أنهما ردا عليه عدم وجود تذاكر فطلب منهما ثمنها إلا أنهما أكدا له عدم وجود أموال معهما فرد كمسرى القطار عليهما: طيب هاتوا البطاقات الشخصية بتاعتكم فردا عليه أنه لا يوجد معهما أى أوراق شخصية وهنا طلب منهما الكمسرى القفز من عربة القطار أو دفع ثمن التذاكر الشابين فضلا القفز من القطار وهو يسير بسرعة كبيرة على تحرير محضر. وإلى تفاصيل الواقعة
أحمد موسى: انخفاض في أسعار السلع.. والمواطنون: كويسة وفي المتناول
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا نشهد انخفاضا كبيرا في أسعار السلع، مضيفا: "هناك سلع انخفضت بمقدار 40 جنيها في اللحوم والدواجن والأسماك".
نشأت الديهي يطالب وزير النقل ورئيس السكة الحديد بالاستقالة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد للكمسري الذي أجبر راكبين على القفز من قطار الإسكندرية-أسوان.
حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على واقعة كمسري القطار وإجبار مواطنين على القفز منه، "في العمل تتخذ إجراءات قاسية إذا حدثت واقعة شبيهة بتلك".
ريهام سعيد تقصف جبهة منتقديها بعد براءتها فى قضية السمنة.. اعرف قالت ايه؟
نشرت الإعلامية ريهام سعيد خبر براءتها فى قضية السمنة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".
أكبر امرأة في العالم تنجب فتاة عبر ولادة طبيعية.. تفاصيل مثيرة
في سابقة فريدة من نوعها أنجبت سيدة تبلغ من العام 67 عامًا طفلة لتصبح أكبر زوجة سنًا تنجب فتاة في ولادة طبيعية بالصين.
عمل 36 ساعة متواصلة.. قصة وفاة طبيب تخدير بـ طوارئ مستشفى طنطا الجامعي
شهدت مستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية اليوم حالة من الحزن والوجيعة بسبب واقعة وفاة "أحمد برج" طبيب التخدير أثناء أداء عمله فى غرفة العمليات إثر أزمة قلبية عقب ٣٦ ساعة عمل متواصلة.