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توك شو

إيمي سمير غانم: دنيا هي اللي كانت بتدافع عني في المدرسة.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
دنيا سمير غانم وإيمى
دنيا سمير غانم وإيمى شقيقتها
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حمزة شعيب
حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفا الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" و المذاع عبر قناة "دى إم سى، وروى الشقيقتان كواليس مراحل طفولتهما برفقة والدايهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وقالت دنيا سمير غانم: "أنا كنت شقية جدا وأنا صغيرة عكس دلوقتى، لترد إيمى قائلة: "دنيا كانت متشردة هي صغيرة كانت شبه سوكة عكس دلوقتى رقيقة".

وأكدت دنيا سمير غانم أن إيمى سمير غانم كانت هادية جدا فى صغرها، مردفة:"كانت طول الوقت ساكتة دلوقتى إتحولت"

وأضافت دنيا سمير غانم :"كنت شقية لدرجة إنى كنت بروح أشتغل الناس وقولهم أنا أجنبية ، وأيمى ترد مازحة:"لو أنا عملت كده هيقولى أجنبية بيئة"..

ومن جانبها قالت إيمى سمير غانم :"دنيا كانت بتدافع عنى لما العيال بيرخوا عليا وده طبعا محدش يتوقعه دلوقتى".
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