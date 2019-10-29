إيمي سمير غانم: دنيا هي اللي كانت بتدافع عني في المدرسة.. فيديو

حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفا الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" و المذاع عبر قناة "دى إم سى، وروى الشقيقتان كواليس مراحل طفولتهما برفقة والدايهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.



وقالت دنيا سمير غانم: "أنا كنت شقية جدا وأنا صغيرة عكس دلوقتى، لترد إيمى قائلة: "دنيا كانت متشردة هي صغيرة كانت شبه سوكة عكس دلوقتى رقيقة".



وأكدت دنيا سمير غانم أن إيمى سمير غانم كانت هادية جدا فى صغرها، مردفة:"كانت طول الوقت ساكتة دلوقتى إتحولت"



وأضافت دنيا سمير غانم :"كنت شقية لدرجة إنى كنت بروح أشتغل الناس وقولهم أنا أجنبية ، وأيمى ترد مازحة:"لو أنا عملت كده هيقولى أجنبية بيئة"..



ومن جانبها قالت إيمى سمير غانم :"دنيا كانت بتدافع عنى لما العيال بيرخوا عليا وده طبعا محدش يتوقعه دلوقتى".