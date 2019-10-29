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أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الدفاع العراقي بشأن قصف قاعدة التاجي الأمريكية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، مساء الاثنين، أن معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، لم يتعرض لأي ضرر، نتيجة سقوط صاروخ بالقرب منه.

وأضاف وزير الدفاع العراقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن "معسكر التاجي يشهد استقرارا أمنيا ولا توجد أي أضرار، ونشدد على ضرورة الحيطة والحذر والحفاظ على سلامة جميع المتواجدين في المعسكر".

وكانت شبكة "السومرية نيوز" نقلت عن مصدر أمني قوله، إن 3 قذائف هاون سقطت بالقرب من المعسكر دون أن تتسبب بوقوع إصابات بشرية.

ويقع معسكر التاجي على بعد 35 كم عن بغداد من الجهة الشمالية، ويضم مطارا وقاعدة عسكرية ومستودعات للصواريخ والذخيرة.

ويعتبر معسكر التاجي أحد المواقع الأربعة التي تستخدمها قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.
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