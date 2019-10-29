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رياضة

معتذرا للصحفيين.. مرتضى منصور: محدش يقدر يمنعكوا من دخول الزمالك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
مرتضى منصور - ضياء
مرتضى منصور - ضياء رشوان
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ريهام بكير
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاعتذار للصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعد الخلاف الذي نشب معه الساعات الماضية، قائلا: هناك رسائل وصلتني استفزتني تجاهه، ولكن اقوله له "متزعلش انت مثل أحمد وأمير أبنائي".

جاء ذلك بعد الجلسة التي دعا لها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرئيس الزمالك، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لانهاء ازمة خلاف رئيس القلعة البيضاء مع الصحفيين، ومنع اعضاء النادي من الدخول.

وأكد مرتضى منصور للصحفيين، أنه لا أحد يستطيع منعهم من الدخول، طالما مسددين للاشتراك، وقانونا هم أعضاء جمعية عمومية، ولا يستطيع أي مسؤول منعهم.
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