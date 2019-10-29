معتذرا للصحفيين.. مرتضى منصور: محدش يقدر يمنعكوا من دخول الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاعتذار للصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعد الخلاف الذي نشب معه الساعات الماضية، قائلا: هناك رسائل وصلتني استفزتني تجاهه، ولكن اقوله له "متزعلش انت مثل أحمد وأمير أبنائي".





جاء ذلك بعد الجلسة التي دعا لها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرئيس الزمالك، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لانهاء ازمة خلاف رئيس القلعة البيضاء مع الصحفيين، ومنع اعضاء النادي من الدخول.



