يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تحدث المستشار تركي آل شيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، ليكشف عن الكثير من الامور التي فضل الصمت عنها طوال الفترة الماضية وجاء ابرزها :





وقال تركى آل الشيخ "ان في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة".





وتابع تركى آل الشيخ "الأهلي نادي كبير وعنده امكانيات مادية وبشرية لا يقف على أي شخص أو أي فترة ، فالأهلي كيان من 1907 ومن أكثر الاندية فوزًا بالبطولات، الأهلي كبير قبل وبعد واثناء فترة تركى آل الشيخ".





وقال تركي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك".



