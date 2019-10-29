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فن

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:19 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
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مصطفى كرم
علقت الفنانة شيرين رضا علي حادثة شهيد التذكر بعد ان اجبر كمسري قطار 934 مكيف (الإسكندرية - الأقصر)، شابين على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة ما ادى الى وفاة احدهم واصابة الاخر .

وغردت شيرين رضا، عبر تويتر "‏يعني ايه كمسري يجبر اتنين شباب ينطو من القطر وهو ماشي؟؟؟ ازاي يعني؟؟؟ هو القطر كان فاضي مثلا ومفيش حد شافه؟؟ و ليه محدش حاول يشتري لهم تذاكر مثلا؟؟ انا بجد مش مستوعبة!! ازاي ده يحصل في وجود ركاب تانيين؟؟ هي وصلت لكدة؟؟؟ مفيش أي رحمة خلاص؟".

ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎ماتت الرحمة والإنسانية خلاص "و" ‏‎ماتت قلوب الناس.. الناس اللي راكبه القطر ده حسابهم عند ربنا، حق علبتين سجاير كانو انقذو روحين بل انقذو اسرتين لكى الله ياانسانيه"و" ‏‎للاسف لا فى رحمه ولا انسانيه ده لو حيوانات مش هتعمل فى بعض كده" و "‏‎للأسف بقينا نشوف العجب.. انعدام إنسانية لا مبرر له من كل الشهود على الحدث".
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