80 قتيلا في 72 ساعة.. إرهابي يفتح النار على محتجي كربلاء ويسقط 18 قتيلا

ذكر مسؤول عراقي وشهود عيان، إن مسلحًا ملثما فتح النار على محتجين في مدينة كربلاء، وقام بقتل 18 شخصًا، في عملية إرهابية كبيرة ضد المحتجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وأعلن مسؤول عراقي عن ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على المحتجين في كربلاء إلى 18 قتيلا، بينما انضم موظفو وزارة التخطيط العراقية إلى الاحتجاجات.





وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ 25 من الشهر الجاري ارتفع إلى أكثر من 80 قتيلًا.وقال علي البياتي، إن العدد الكلي لقتلى المظاهرات تجاوز 80 قتيلًا بينهم 26 في بغداد.كانت المفوضية قد أعلنت أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرًا.وأضافت المفوضية، أن أغلب حالات القتل جاءت نتيجة الإصابة بطلق ناري خلال التصادمات بين المتظاهرين وأفراد حماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.وأوضح البيان، أن عدد المصابين 3654 شخصًا أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، فيما بلغ عدد المعتقلين 158 شخصًا، أطلق سراح 123 منهم ولا يزال 35 شخصًا قيد الاعتقال.وتشهد بغداد ومناطق جنوبي البلاد مظاهرات احتجاجية واسعة شارك فيها عشرات آلاف من أبناء العراق للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإقامة انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.