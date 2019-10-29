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أخبار العالم

محذرا من خطورة الأوضاع في المنطقة.. أمير الكويت يدعو لإنهاء الخلافات العربية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
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دعاء أبوهشيمة
افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بمبنى مجلس الأمة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد أمير البلاد، خلال كلمته أمام مجلس الأمة، أن بلاده تتابع بكل قلق ما يحدث من تصعيد في بعض الدول الشقيقة؛ داعيا إلى ضرورة إنهاء الخلافات العربية.

وقال الشيح الصبح: "علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي"، مشددا على ضرورة "أخذ العبرة مما يجري في المنطقة".

وتابع: "لا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية"، مؤكدا "أن المنطقة تشهد تصعيدًا وعدم استقرار خطيرًا.. نسأل الله أن تنتهي بما يحقق الخير لجميع  الدول العربية".

وأضاف: "المنطقة تشهد ظروفًا مصيرية عصيبة غير مسبوقة"؛ مشيرا إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية"، داعيًا إلى التيقظ.
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