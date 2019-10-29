مصرع أمين شرطة وخفير فى حادث تصادم بميت غمر

لقى أمين شرطة وخفير نظامى بوحدة مرور ميت غمر منذ قليل مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من ادارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر اثر تصادم سياره نقل كانت تسير بسرعة بدراجة بخارية كان يستقلها محمود المتولى وخفير بوحدة مرور ميت غمر أثناء توجههما لعملها وتم نقل جثمانهما الى مستشفى ميت غمر المركزى.



وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.