المرصد السوري: اشتباكات بين الجيش السوري وموالين لتركيا شمال البلاد



وتتركز الاشتباكات على محاور العريشة وباب الخير وأم عشبة، ووثق المرصد السوري إصابة طفل من قرية تل محمد التابعة لمنطقة أبو رأسين جراء استهداف المنطقة من قبل الفصائل وجرى نقله إلى مستشفى تل تمر.



وفي سياق متصل، دارت اشتباكات عنيفة على محاور بريف مدينة تل أبيض، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أمس، أن المعارك العنيفة بين الجانبين تتواصل على محاور بريف مدينة رأس العين ضمن المنطقة الواصلة إلى تل تمر، وتتركز الاشتباكات في محيط الصالحية وعريشة والداودية، وتترافق مع قصف واستهدافات متبادلة.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 7 من قوات الجيش السوري قتلوا وأصيب أكثر من 14 آخرين بجروح متفاوتة، كما قتل 4 من الفصائل الموالية لتركيا، في اشتباكات بين الطرفين بمنطقة أبو رأسين الواقعة بين تل تمر ورأس العين.وأضاف المرصد - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن الاشتباكات مستمرة في المنطقة بوتيرة عنيفة بين الطرفين في هجوم متواصل من قبل فصائل موالية لتركيا بغطاء صاروخي وناري مكثف وعنيف ودعم من طائرات مسيرة تركية.