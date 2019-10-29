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مرأة

بشبشب أسود.. نيرمين ماهر تُبهر متابعيها بإطلالة جريئة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:05 م
بشبشب أسود..نيرمين
بشبشب أسود..نيرمين ماهر تُبهر متابعيها بإطلالة جريئة
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آلاء حسن
شاركت نيرمين ماهر صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة صيفية أنيقة وعلقت على الصورة قائلة " الصيف خلص مين بيحب الصيف اكتر ؟؟".

وظهرت نيرمين ماهر، بـ فستان أحمر منقط فوق حدود الركبة وانتعلت سليبر أسود، ونسقت معها شنطة كتف متوسطة الحجم ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بخاتم وسلسلة رقيقة مع نظارة شمس لإكمال إطلالتها.

واعتمدت نيرمين ماهر، على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً، ووضعت لمسات هادئة من الميكب الترابي المناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الروز.

واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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