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محافظات

انطلاق قطار دون سائق في شبين القناطر.. ورئيس المدينة: تمت السيطرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد غريب أحمد، رئيس مجلس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه توجه على رأس لجنة من المجلس، اليوم الثلاثاء، للتحقيق في واقعة انطلاق قطار المرج من محطة شبين دون سائق أمس.

وبحسب بيان، تبين أن قطار المرج - شبين كانت محطته الأخيرة في شبين القناطر، لكن العاملين بالمحطة استطاعوا السيطرة على الموقف في دقائق معدودة، حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة، وتم ربطه دون وقوع خسائر أو إصابات.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم إرسال لجنة تحقيق من الهيئة لكشف ملابسات الحادث وأنه تم استدعاء ناظر المحطة للقاهرة للخضوع للتحقيق من قبل مسؤولي هيئة السكك الحديدي.

وأكد غريب أن الحالة منتظمة داخل المحطة ولا يوجد أي تعطيل للحركة أو القطارات والرحلات تتم بصورة منتظمة دون تعطيل، مؤكدا أن الحادث عارض وفق التحقيقات الأولية.

كان النائب محمود بدر عضو البرلمان عن شبين القناطر، قد أعلن اليوم تفاصيل الواقعة، حيث قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "حصلت واقعة غريبة جدا في البلد عندي "شبين القناطر" قطار المرج تحرك لوحده بدون سائق بعد ما وصل المحطة بدقائق، وطبعا الناس مكنتش لحقت تنزل وحصل حالة ذعر كبيرة بين الناس، وبدأوا يقفزوا من القطار بشكل عشوائي، وفي حالات إغماء، ولولا ستر ربنا علينا كانت هتبقي كارثة".

وتابع: "أول ما الناس كلموني حاولت التواصل أكتر من مرة مع رئيس هيئة السكك الحديدية، وكنت كل اللي بطلبه تحقيق في الواقعة عشان نعرف سببها إيه ونضمن عدم تكرارها وللأسف مكانش في رد بعثت له رسالة بالموضوع فكان الرد برسالة منه بتقول، هنبقي نشوف الموضوع يا باشا ولكن لا حياة لمن تنادي حتي هذه اللحظة".

وأشار بدر إلى أنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب قائلا: " لكن أنا حزين أن في ناس مستهترة بالشكل ده بتشتغل مع الفريق كامل الوزير المحترم". وواصل كلامه مستطردا " الناس دي ممكن توصل بينا لكارثة وللأسف الفريق كامل هيكون ضحية ليهم وأنا بحمد ربنا أنه سترها معانا، ومشفناش أمبارح ضحايا تاني تحت القطار لكن أنا بوعد رئيس هيئة السكك الحديدية أني أعلمه ميستهترش مرة تانية بحوادث ممكن تؤدي لضحايا مصريين".
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