شاهد.. لحظة تقديم سعد الحريري استقالته إلى الرئيس اللبناني

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، لقطات مصورة ترصد لحظة قيام سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل بتقديم استقالته إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون.



كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سبب تقديم استقالته من منصبه، وبحسب قناة "الغد"، قال الحريري إن الاستقالة جاءت لتلبية مطالب الشعب اللبناني.



وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن على تويتر إن "استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".



وكان الحريري قد أعلن أنه يضع استقالته بين يدي الرئيس اللبناني ميشال عون، والشعب اللبناني.



كما قال على تويتر إنه في طريقه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتسليم الاستقالة رسميا.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية ستصدر بيانا بعد قليل بشأن الاستقالة.