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توك شو

نقيب المأذونين: 60% من الزواج الثاني فى مصر ينتهى بالطلاق..فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:06 م
حالات الزواج الثاني
حالات الزواج الثاني - تعبيرية
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قسم التوك شو
قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه يجب النظر إلى الأسباب التي تدفع الرجال إلى الزواج مرة ثانية على زوجاتهم.

وأضاف إسلام عامر خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن 60% من الزواج الثاني فى مصر يبوء بالفشل خلال سنة أو سنتين وينتهي بالطلاق.

وأوضح إسلام عامر، أن 40% من حالات الزواج الثاني تستمر لمدة تتجاوز العشر سنوات، وهناك حالات فردية تستمر العلاقة بينهما دون خلافات.

وأكد إسلام عامر، أنه يجب إبلاغ الزوجة الأولى عند عقد قران الزوجة الثانية، و هناك حالات معينة يكون فيها الزواج مرة ثانية ومنها عفة للرجل وتجنبه من وقوع فواحش.
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