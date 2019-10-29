Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق محدود بخان الزراكشة بشارع الأزهر ..صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
سيطرت هيئة الحماية المدنية علي النيران التي اندلعت بإحدي قاعات الطابق الثانى من خان الزراكشه بشارع الأزهر.

وقال د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه فور العلم بنشوب الحريق توجه على الفور الى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر و معاينته.

وأكد أن الحريق محدود جدًا، حيث إن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب اية اضرار عليه حيث إن النيران اشتعلت في السلع المخزنة في القاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف.

وقد تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
السيطرة على حريق محدود بخان الزراكشة بشارع الأزهر ..صور
السيطرة على حريق محدود بخان الزراكشة بشارع الأزهر ..صور
السيطرة على حريق محدود بخان الزراكشة بشارع الأزهر ..صور
السيطرة على حريق محدود بخان الزراكشة بشارع الأزهر ..صور
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إجراء جراحة الصليب.. خبر سار لجمهور الأهلي بخصوص محمد محمود.. تفاصيل

اختبر قوة نظرك واعثر على الزحليقة في الصورة

صاحب سوابق .. رئيس جامعة سوهاج يوقف أستاذا عن العمل بعد التحرش بطالبة.. تفاصيل

بالفيديو.. لحظة انتظار لاعب توتنهام لـ محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب للحصول على قميصه

اخبار الرياضة اليوم الثلاثاء.. مرتضى منصور يزور الخطيب.. أول طلبات فايلر من الأهلي

فيديو جراف| حقيقة استبدال راجح بشخص آخر في قضية محمود البنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون