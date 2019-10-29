السيطرة على حريق محدود بخان الزراكشة بشارع الأزهر ..صور

سيطرت هيئة الحماية المدنية علي النيران التي اندلعت بإحدي قاعات الطابق الثانى من خان الزراكشه بشارع الأزهر.



وقال د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه فور العلم بنشوب الحريق توجه على الفور الى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر و معاينته.



وأكد أن الحريق محدود جدًا، حيث إن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب اية اضرار عليه حيث إن النيران اشتعلت في السلع المخزنة في القاعات التي يشغلها بعض المستأجرين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف.



وقد تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.