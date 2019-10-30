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منوعات

ودع الملل.. نتفلكس تضرب من جديد بـ ميزة مبهرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
نتفلكس
نتفلكس
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نهى حمدي
يقوم تطبيق عرض الأفلام والمسلسلات "نتفلكس" Netflix دائمًا بتجربة ميزات جديدة لتغيير تجربة المشاهدة، وكان الاختبار الجديد هو اختبار غريب بعض الشيء، حيث تضيف الشركة ميزة تتيح لك تسريع أو إبطاء تشغيل الفيديو على هاتفك.

ووفقًا لتقرير صادر عن Android Police ، تعمل منصة البث المباشر في تجربة خيار جديد على نسخة التطبيق في هواتف أندرويد وهي إتاحة للمشاهدين تسريع الحلقات لـ تصل إلى 1.5x وإبطائها إلى 0.5x.

وأوضحت الشركة في بيان لها قائلة:"نحن دائمًا نختبر طرقًا جديدة لمساعدة الأعضاء على استخدام Netflix. هذا اختبار متنقل فقط ويمنح الأشخاص القدرة على تغيير السرعة التي يشاهدونها على الهواتف أو الأجهزة اللوحية - الاختيار من عادي إلى أبطأ (0.5X أو 0.75X) أو أسرع (1.25X و 1.5 X). إنها ميزة كانت متوفرة منذ فترة طويلة على مشغلات أقراص DVD - والتي طلبها أعضاؤنا بشكل متكرر".

وقال نائب رئيس نتفلكس "كيلا روبرستون" أن التطبيق يقوم أيضًا بتعديل درجة الصوت عند تغيير سرعة التشغيل ، حتى لا يبدو غريبًا.
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