الجيزة عاصمة الابتكار لعام 2019.. أكاديمية البحث العلمي تقدم 125 جائزة بـ مليوني جنيه.. و6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف

رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن الجيزة عاصمة الابتكار لعام 2019

السويس تحصل على جائزة أفضل محافظة في مؤشر ريادة الأعمال

قنا تفوز بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي



اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اسماء المشاركين والفائزين في معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار 2019، والذي اقيم على مدار يومي ـ24 و25 أكتوبر الجاري.



وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأسماء الحاصلين على الجوائز المقدمة من أكاديمية البحث العلمي للابتكارات الفائزة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، بعد أن انتهت لجان التقييم من أعمالها، حيث تعذر إعلان النتائج كاملة خلال حفل ختام المعرض نتيجة لضخامة عدد المعروضات التي زادت بنسبة 35% عن العام الماضي.



وقدمت الأكاديمية هذا العام 125 جائزة وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري وشملت جوائز تقديرية في صورة 90 ميدالية منهم 30 ذهبية، و30 فضية، و30 برونزية وجوائز نقدية لأفضل الاختراعات والابتكارات، ومشروعات تخرج، ومشروعات في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا، ولأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، وجوائز للمبتكر الصغـــير (أقل من 16 عام)، بالإضافة إلى 7 منح احتضان ومسرعات أعمال بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه مصري.



وأضاف صقر أن أكاديمية البحث العلمي ستقدم 6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف الدولي للابتكار،حصل عليها فرق (جامعة 6 أكتوبر - جامعة النيل - جامعة القاهرة -الكلية الفنية العسكرية - معهد تدريب المرور – وزارة الداخلية) وابتكار حر، وتبلغ القيمة المالية للمنح حوالي 500 ألف جنيه مصري.



كما قدمت الأكاديمية لفريقي سلطنة عُمان وهي إحدى الدول المشاركة في المعرض هذا العام جوائز مالية بقيمة 30 ألف جنيه لكل فريق عن ابتكاره في مجال تعميق التصنيع المحلي، كما حصلت شركة تكنولوجية ناشئة من دولة فلسطين على جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه.



كما فاز 16 طفلا بجائزة الطفل المبتكر بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف جنيه، أما الفائزون بجائزة أفلام توثيق "فيديوهات الشارع المصري" حصلوا على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف جنيه للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث.



وعلى هامش إقامة المنتدى الأول الوطني لعلماء الجيل القادم وهو أحد برامج الأكاديمية لدعم أوائل الطلبة للحصول على منح الماجستير، تم تقديم جوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير.



وحصلت 3 مكاتب من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا على ميداليات وشهادات تقدير، وتم استحداث جوائز لأفضل قطاع تابع للأكاديمية وحصل على المركز الأول المركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، أما المركز الثاني بالمناصفة حصلت عليه مكاتب نقل التكنولوجيا والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية،والمركز الثالث حصل عليه مركز الأجهزة العلمية والمرصد المصري بالمناصفة، وفي جوائز الابتكار المجتمعي وابتكار المحافظات فاز 8 ابتكارات بمبلغ مالي من الأكاديمية يصل إلى 15 ألف جنيه للابتكار الواحد.



وفي مجالات الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، البيئة والطاقة والمياه، تعميق التصنيع المحلي، وتكنولوجيا المعلومات فاز 17 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أما في مجال الفنون والآداب حصل 11 معروضا على جوائز مالية تصل إلى 170 ألف جنيه، وجوائز أفضل مشروعات تخرج وتعليم فني حصل عليها 6 فرق فائزة بجوائز مالية قدرها 150 ألف جنيه.



بينما أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في حفل ختام معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، عن المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار لعام 2019، وهي محافظة الجيزة حيث جاءت في المرتبة الأولى من بين 22 محافظة تنافست علي عاصمة الابتكار وتم ايضًا تكريم أفضل 7 محافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر عاصمة الابتكار.



وفازت محافظة السويس بجائزة أفضل محافظة في مؤشر ريادة الأعمال، وفازت بجائزة أفضل محافظة في مؤشر التفوق الدراسي محافظة قنا، كما فازت بأفضل محافظة في مؤشر المهارات الأكاديمية محافظة الوادي الجديد، وأفضل محافظة في مؤشر التعاون الدولي هي محافظة دمياط، وأفضل مؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية حصلت عليه محافظة سوهاج، وفازت محافظة الجيزة بلقب أفضل محافظة في مؤشر دعم التكنولوجيا.



وأوضح صقر عند سؤاله عن مؤشر عاصمة الابتكار وكيفية اختيار عاصمة الابتكار، أشار إلى أن المؤشر محاكاه لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار ونحن ابتكرنا مؤشرًا لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمى المعترف بها دوليًا في قياس الابتكار، ومؤشر عاصمة الابتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بدعم من وزارة التنمية المحلية من خلال إرسال استبيان عاصمة الابتكار إلى جميع المحافظات.



وأضاف أن هذا هو الإصدار الرابع للمؤشر الذي تم تصميمه عام 2016 ويتم الإعلان عن المحافظة الفائزة والمحافظات الأفضل في المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهات الأخرى المشاركة والداعمة.



وأضاف صقر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأكاديمية نجحت بالتعاون مع الشركاء في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات التخرج من خلال برامج ومبادرات مبتكرة مثل معرض القاهرة الدولي للابتكار وبرنامج المسابقات التليفزيوني القاهرة تبتكر وغيرهم.



وفى تصريح له أضاف الدكتور محمد رمضان، مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية أن أحد أهداف إطلاق هذه المسابقة بين محافظات مصر هو نشر ثقافة الابتكار وحث المسئولين التنفيذيين على ضرورة اعتماد الابتكار كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية في أقاليم مصر المختلفة، وتعد المسابقة بمثابة مبادرة لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار تساعد على تحسين وضع مصر في مؤشر الابتكار العالمي وتحقيق مبادرة السيد رئيس الجمهورية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.



والجدير بالذكر أن المؤشر يتكون من سبعة مؤشرات فرعية وهى مؤشر خلق التكنولوجيا والخاص بطلبات براءات الاختراع، ومؤشر انتشار الابتكارات في المحافظة ويقيس تقديم الخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين أو التي تُقدم في مجال البيئة الخضراء، ومؤشر المهارات الأكاديمية ويقيس عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الجامعات الموجودة أو التي تغطى نطاق المحافظة، ومؤشر التفوق الدراسي.



ويتم قياس هذا المؤشر من خلال حساب عدد الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والفنية كنسبة من الطلاب المقيدين في الثانوية العامة والفنية، ومؤشر التعاون بين المحافظة والجامعات والمراكز البحثية ويقيس التعاون العلمي بينهم ومؤشر ريادة الأعمال يتم قياسه من خلال حساب نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في المحافظة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إنشاء المراكز التكنولوجية الجديدة، ومؤشر التعاون الدولي ويقيس نسب المنح الدولية التي حصلت عليها المحافظة.



ويحسب المؤشر كمتوسط حسابي (arithmetic average) للمؤشرات الفرعية السبعة المكونة له مع إعطاء أوزان مختلفة حسب تأثير كل مؤشر فرعى.