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أخبار البلد

البحوث الإسلامية يطلق حملة بالنبي نقتدي للتوعية بمناسبة مولد الحبيب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
يطلق مجمع البحوث الإسلامية غدًا حملة توعوية شاملة بعنوان (بالنبي نقتدي)، بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يشارك فيها 3500 واعظ وواعظة من الأزهر الشريف في جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، فضلًا عن النشر الإلكتروني على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي، وتستمر فعاليات هذه الحملة على مدار أسبوعين.

وقال أمين عام المجمع الدكتور نظير عياد - في بيان اليوم: "إن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بانتشار الوعاظ والواعظات وتوعية الناس بالقيم الأخلاقية التي تساعد على دعم استقرار المجتمع وتحقق التعايش السلمي بين أفراده".

وأضاف عياد: "أن الحملة تستهدف التعريف الشامل بأخلاق ومعاملات النبي (صلى الله عليه وسلم)، وكيفية التماس منهجه في حياتنا اليومية وعلاقتنا بالآخرين وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا"، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف التذكير بأخلاقيات وسلوكيات النبي (صلى الله عليه وسلم) في معاملاته كلها مع المسلمين وغير المسلمين وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع.

وأشار إلى أن برنامج عمل الحملة يعتمد على الخطاب البسيط والميسر للوصول إلى كل الناس من خلال استدعاء نماذج مضيئة من حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) وتعامله في مختلف المواقف التي تعرض لها.
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