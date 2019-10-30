الفساد للرُكب..عقار الإسكندرية المائل يكشف المستور

يعد الفساد الإداري من أخطر المشكلات والصعوبات التي تعترض برامج وخطط تنمية الدولة، ومن الكوارث التي تهدد حياة المواطنين سقوط وانهيار العقارات، بسبب البناء الشاهق.



وأصبحت العقارات المتعددة الطوابق على مرأى ومسمع من الجميع، ما عدا الأجهزة التنفيذية وخاصة في الأحياء والمدن، بسبب الرشاوي، لنستيقظ يوميا على فاجعات بسبب سقوط أو انهيار في العقارات ويدفع المواطن الثمن.



وشهدت منطقة الورديان بنطاق حي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وقوع ميل بعقار مكون من 17 طابقًا، فيما قرر مسئولي الحي، إخلاء 50 أسرة من قاطنيه وذلك دون حدوث أي إصابات.



تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 5 شارع البشبيشي ناصية شارع الشيخ تاموم خلف مقهى السلاملك بمنطقة الورديان.



وانتقل اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام كمال رئيس حي غرب، وضباط قسم شرطة مينا البصل وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من أرضي و16 طابقا علويا، بناء حديث، مأهول بالسكان، وحدوث ميل، وفاصل بين العقار المجاور قدره 10 سم.



كما تبين إن العقار المائل أثر على العقار المجاور له رقم 2 بشارع الشيخ تاموم مكون من ارضي و11 طابقا علويا.



وتم إخلاء العقار المائل و 3 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وعددهم 50 أسرة تقريبا، وذلك لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



من جانبه قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، أن لجنة من كلية هندسة جامعة الإسكندرية تقوم حاليا بمعاينة العقار المائل والعقارات المجاورة له لتحديد قرارها بالهدم أو الترميم.



وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.‎



أخيرا من الأشياء الغريبة، ما كشفه اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن عقار الورديان الذي وقع به ميل اليوم، الأربعاء، صدر له 33 قرار إزالة لم تنفذ، كما أنه تم بناؤه بدون ترخيص، مما يؤكد أن الفساد الإداري، سرطان خبيث ينهش في جسد الدولة.



